 В Украине приостановлен призыв на военную службу

Об этом со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины сообщает БизнесЦензор.

"По распоряжению Командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов - до отдельного распоряжения", - сообщает Минобороны.

"Однако военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенных местными органами исполнительной власти.