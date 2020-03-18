[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.17 29.6
 Транспорт
  373  0
Материалы по теме:
Все про:Ивано-Франковск (77) транспорт (289) COVID-19 (158)

 Власти Ивано-Франковска решили остановить работу пассажирского транспорта

Власти Ивано-Франковска решили приостановить работу коммунального и частного транспорта с 19 марта.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета по итогам заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Управлению транспорта и связи горсовета поручено подготовить проект решения исполкома о прекращении работы коммунального и частного транспорта по перевозке граждан на территории города и старостинских округах с 19 марта до особого распоряжения.

КП "Электроавтотранс" поручено обеспечить довез медицинских работников, работников коммунальных предприятий жизнеобеспечения к месту работы в течение карантина.

Читайте также: Зеленский поручил закрыть метро и ограничить пассажирские перевозки

Как сообщалось, накануне приостановили работу метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В том числе изначально Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозеи пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре. Однако затем конкретная дата была удалена из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

По данным Минздрава, в Киеве зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182401
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 валюта вирус карантин НБУ нефть Россия США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх