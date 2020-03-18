 Сеть АТБ ввела ограничение на продажу товаров в одни руки

Об этом LIGA.net сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям сети Сергей Демченко, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня компания ввела ограничение на продажу товаров в одни руки. Это вода, пиво и напитки не более 12 единиц и все остальные продукты не более пяти штук или пяти килограммов в одни руки", - сказал он.

При этом с 19 марта ограничение по плодоовощной группе товаров будет снято, добавил Демченко.

"Связано это с тем, чтоб дать возможность нашим покупателям получать витаминные комплексы при потреблении данного вида продукции в связи с карантином. И дополнительно это возможность реализовывать свою продукцию в наших магазинах отечественным производителям", - отмечает он.

По словам Демченко, ограничения о всем другим видам продукции будут действовать до конца карантина, и продлятся в случает пересмотра его сроков местными или центральными органами власти.

Представитель АТБ также отметил, что компания не собирается повышать цены на товары социальной группы. "Мы готовы работать с минимальной наценкой, это принципиальное решение компании", - сказал он.

По словам Демченко, пока поставщики цены на свою продукцию также массово не повышают.