[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.17 29.6
 Транспорт
  597  0
Все про:авиация (1284) карантин (41) МАУ (346) авиасообщение (1508)

 МАУ временно останавливает все международные регулярные рейсы

Авиакомпания "МАУ" временно прекращает выполнение всех международных регулярных рейсов, выполняя распоряжение Правительства о временном ограничении пересечения государственной границы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает БизнесЦензор.

Выполнение рейсов прекращается на период с 00 часов 00 минут 17-го марта по 31-го марта 2020 года, то есть – до конца зимней навигации.

"Поскольку установленный Правительством Украины карантин предварительно введен по 3 апреля 2020 года, пассажирам, планирующим путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями расписания и статуса рейсов на сайте авиакомпании", - сообщает МАУ.

В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

"Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года", - сообщает МАУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182380
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 валюта вирус карантин НБУ нефть Россия США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх