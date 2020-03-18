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 Кабмин выделит 113 миллионов на спецрейсы для эвакуации украинцев, – Криклий

Кабинет министров выделит из Резервного фонда государственного бюджета $4,16 млн (112,5 млн грн по текущему курсу НБУ) на эвакуацию спецрейсами украинских граждан, которые остаются за границей и планируют вернуться в страну.

Как передает БизнесЦензор, об этом во время открытого заседания правительства заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Общий объем ассигнований, которые предлагается выделить из Резервного фонда бюджета, составляет сумму эквивалентную $4,16 млн (112,5 млн грн по текущему курсу НБУ, – ред.)", – сказал Криклий.

Министр уточнил, что выделение средств позволит обеспечить эвакуацию 35 479 граждан 175 рейсами.

По итогам рассмотрения вопроса, Кабмин принял протокольное поручение Минэкономики, Мининфраструктуры и Минфину в однодневный срок подготовить соответствующий проект распоряжения и вынести его на внеочередное заседание правительства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182379
 
 
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