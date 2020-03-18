[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.17 29.6
 Власть
  1134  0
Все про:вирус (257) ВР (1069) депутат (81)

 Нардеп "Слуги народа" сообщил о обнаружении коронавируса у одного из депутатов Рады (обновлено)

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура проинформировал, что у одного из парламентариев медики выявили заражение коронавирусом Covid-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Оперативная справка Министерства здравоохранения, которую мне дали, официальная справка, которую мне дали – вирус уже подтвержден у этого народного депутата", - сказал Качура на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду в Киеве.

Он не озвучил имени заразившегося нардепа. При этом в ходе обсуждения один из членов комитета сказал: "Это (нардеп из депутатской группы "Доверие" Сергей) Шахов".

В свою очередь пресс-служба аппарата Верховной Рады на странице в Фейсбуке сообщила, что народный депутат и член группы "Доверие" Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций, как и на состоявшемся 17 марта внеочередном заседании парламента.

"В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года отсутствовал. Другая информация уточняется, о результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.

Сам Шахов в комментарии интернет-изданию "Страна.ua" опроверг, что болен коронавирусом.

"Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники", - сказал депутат.

При этом ТСН сообщает, что Шахов подтвердил инфицирование коронавирусом.

"Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус", - цитируют Шахова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182372
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 валюта вирус карантин НБУ нефть Россия США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх