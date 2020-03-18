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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:Кабмин (4030) пошлина (457) уголь (1338) электроэнергия (662)

 Кабмин ввел запретительную пошлину на импорт угля и электроэнергии из России

Кабинет министров решил ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65% с 1 апреля.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на открытом заседании правительства в среду, 18 марта, с доработкой в течении трех дней.

Как уточнил, представляя проект документа, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, дополнительная специальная пошлина вводится на импорт из РФ электрической энергии и всех типов угля (кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности) с 1 апреля 2020 года в размере 65%.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии в Украину из РФ.

Как известно, холдинг ДТЭК Рината Ахметова настаивает на нерентабельности продажи электроэнергии на тепловых электростанциях и требует закрыть импорт электроэнергии в страну.

При этом около 90% энергетического угля в Украине добывает также ДТЭК Рината Ахметова. "ДТЭК Павлоградуголь" – крупнейшее угледобывающее предприятие в составе ДТЭК по итогам 2019 года – получило чистую прибыль в размере 6,72 млрд грн.

По данным "Укрэнерго", импорт электроэнергии в Украину в феврале составил 550,79 млнкВт-час. В тьом числе в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, было импортировано 82,9 млн кВт-ч, или 0,6% от общего производства электроэнергии в данной торговой зоне. В частности, из России импорт составил 33,99 млн кВт-ч, а из Беларуси - 48,9 млн кВт-час.

В то же время по данным Таможенной службы, в январе-феврале 2020 года на Россию приходилось более 61% импортных поставок энергетического угля в Украину. Так, за первые два месяца 2020 года был импортирован каменный уголь и антрацит на $338,01 млн, в том числе из РФ - на $207,22 млн.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк пояснял, что импорт электрической энергии из России и Беларуси, несмотря на его незначительные объемы, является фактором сдерживания роста цен в заявках отечественных игроков.

Напомним, против импорта электроэнергии из России и Беларуси активно выступает энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, в котором до лета 2019 года работал действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182371
 
   
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Готовимся к подорожанию,Ахметов потирает руки.
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Подорожание(для населения) и так всем известно, что 100% будет.
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Сразу видно, что кабмин ахметовский. А на импорт угля из Роттердама пошлину не ввели?
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поважний цензор нет зробіть статю про перший теракт у Незалежной України у 1993(2)р. у криму коли у страхову спилку взривали і стреляли людей.
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