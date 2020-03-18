 За границей коронавирусом заболели 12 украинцев, – МИД

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Пятеро лечатся в Германии, по два в Италии и Польше, по одному в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.

Всего на карантине за пределами Украины находятся 744 украинца, в Египте – 712 (в двух гостиницах), в Бразилии - 16, в Германии - 7. По три - в Доминиканской Республике, ОАЭ, и Молдове.

13 марта от коронавируса умерла украинка в Италии, напомнили в МИД. Однако 5 граждан Украины выздоровели: четверо в Японии и одна украинка - в Италии.