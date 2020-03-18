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Все про:вирус (257) МИД (76)

 За границей коронавирусом заболели 12 украинцев, – МИД

Число находящихся за границей инфицированных коронавирусом COVID-19 граждан Украины достигло 12 человек, сообщает Министерство иностранных дел.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Пятеро лечатся в Германии, по два в Италии и Польше, по одному в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.

Всего на карантине за пределами Украины находятся 744 украинца, в Египте – 712 (в двух гостиницах), в Бразилии - 16, в Германии - 7. По три - в Доминиканской Республике, ОАЭ, и Молдове.

13 марта от коронавируса умерла украинка в Италии, напомнили в МИД. Однако 5 граждан Украины выздоровели: четверо в Японии и одна украинка - в Италии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182368
 
 
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