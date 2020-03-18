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Все про:вирус (257) Киевская область (59) ОГА (30) чрезвычайное положение (16)

 В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации (обновлено)

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА сообщает БизнесЦензор.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванной вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуациую природного характера регионального уровня" и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - сообщает ОГА.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры", - сообщил Василий Володин, временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации.

"Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19. Важно, чтобы люди осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие", - добавил Володин.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Киевской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182351
 
 
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Дбл блд!

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.
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"В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации"- ситуация и стан это два разных понятия. Оказывается дбл блд это ты. Пойди купи мороженку и приложи ее к дуплу, которое у тебя сейчас так подгорает. Воин диванный Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182351
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ДЛБ! законодательство содержит понятие чрезвычайного положение (укр. - надзвичайний стан) и ничего не говорит о ситуации. А ссылку на высер сверни в трубочку и засунь себе в жопу, для профилактики коронавируса головного мозга.
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