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 Энергетика, Макроэкономика
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Все про:нефть (2775) Brent (1203)

 Цены на нефть упали до минимума за 17 лет

Нефть продолжает дешеветь в среду: цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:40 по Киевскому времени составляет $27,99 за баррель, что на $0,74 (2,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,22 (4,53%) - до $25,73 за баррель, минимума с мая 2003 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182342
 
   
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 Топ комментарии
 
одна прекрасна новость за цілий день..саудівська аравія показала расеі кто з них дебіли б..ть..
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Желательно до уровня "гаплык СССР"
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одна прекрасна новость за цілий день..саудівська аравія показала расеі кто з них дебіли б..ть..
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если упадет ниже 20 баксов за бочку, паРашу спасут только "ножки Буша".
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нас тоже. эти уйопки не удосужились отвязать связку гривна-рубель. рубль падает, за ним падает гривна. коэффициент 0,37 соблюдается. рубель по 90 будет гривна по 33,3. радоваться нечему.
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привязки немає, а от кацапські банки в Україні на це впливають, тому і коливається разом з кацапським срубльом
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Ну да, еще чего. П Цены на нефть упали до минимума за 17 лет - Цензор.НЕТ 5449 исей по губам винторогим, а не ножки Буша.
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Но ценам на наших заправках это не почем))) сколько бы не падала нефть, наши барыги удержать цену, любой ценой))) сейчас цена на тону нефти 6500 грн., цена переработки максимум 1,5 грн. цена на топливо на заправках должна быть 13-15 грн...
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а коли ще таке щастя буде заробити швидко мільйони, ще 17 років чекати, не нашим баригам. Але то таке, нафта то дешевшає, але то поставки будуть в квітні-травні, поки ще йдуть поставки по вищих цінах, але десь з квітня теоретично має дешевшати бенза, дизель, газ, але піднімуть ціну на долар і в гривнях буде те що є зараз, як не більше.
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Це торгуються в'ючерси. Тобто нафта, яку будуть видобувати через 3-5 місяців. Нинішня нафта була куплена до падіння вартості бареля.
Проте з одним погоджусь- навіть через 3-5 місяців вартість нафтопродуктів в Україні не впаде, бо держава у нас специфічна- кланово-олігархічна, орієнтована на заробляння грошей усілякими пройдисвітами.
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я ужо давно убедился шо таки лучше
иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких - на Дальнем...
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