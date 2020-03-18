 Цены на нефть упали до минимума за 17 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:40 по Киевскому времени составляет $27,99 за баррель, что на $0,74 (2,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,22 (4,53%) - до $25,73 за баррель, минимума с мая 2003 года.
Проте з одним погоджусь- навіть через 3-5 місяців вартість нафтопродуктів в Україні не впаде, бо держава у нас специфічна- кланово-олігархічна, орієнтована на заробляння грошей усілякими пройдисвітами.
иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких - на Дальнем...