 Зеленский подписал закон о признании карантина из-за коронавируса форс-мажором

Об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №3219 на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий закон на внеочередном заседании 17 марта.

Среди прочего, законом юридический факт введения карантина отнесен к форс-мажорным обстоятельствам.

Кроме того, законом предусмотрено: при проведении закупок товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках"; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий, предназначенных для предотвращения COVID-19.

Закон также предусматривает введение контроля со стороны Кабинета министров за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Документом также вводится комплекс норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID-19.

В частности, закон предоставляет возможность работы дома для работников, государственных служащих и предоставление по их согласию отпуска, предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий; запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены).

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Также вводится запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины в связи с введением карантинных мероприятий.

Кроме того законопроект предусматривает ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущение прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.; запрет на проведение органами надзора плановых мероприятий по осуществлению надзора в сфере хозяйственной деятельности.

Правительству поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинских сотрудников, занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей на COVID-19 в размере до 200% заработной платы, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

Законом установлена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации лицом, которое может быть инфицировано COVID-19, а также введена уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Согласно документу, такие нормы будут иметь временный характер.