 Коронавирус меняет работу крупнейших горнодобывающих компаний мира, – WSJ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, по данным IHS Markit, резко выросла стоимость CDS (credit default swaps) компаний горнодобывающего сектора. Так, во вторник стоимость CDS Glencore составляла уже $485,989 тыс./год против $127 тыс. в начале года. Для Anglo American она выросла до $307,15 тыс. с $84 тыс.

COVID-19 стал оказывать влияние и на производство. Сразу 4 крупные горнодобывающие корпорации объявили о приостановке выпуска продукции или о замедлении реализации проектов.

Anglo American, Newmont Corp. и Freeport-McMoRan Inc. на этой неделе сообщили, что приостанавливают инвестпроекты или добычу в Перу после того, как в стране был введен карантин.

Бразильская Vale в понедельник вечером объявила об остановке добычи никеля на удаленном от цивилизации месторождении на северо-востоке Канады на 4 недели с целью предотвращения распространения вируса среди местных жителей. Компания также изучает возможность остановки добычи угля в Мозамбике. Rio Tinto и Lundin Mining Corp. также сообщили, что приостановят реализацию новых проектов.

Горнодобывающие компании по всему миру прекращают командировки сотрудников, просят их перед отправкой в вахтовые поселки ограничивать контакты, сдавать тест перед поездкой - и готовят изоляционные боксы на случай выявления заболевания.

"Это новые реалии: горнодобывающие компании останавливают добычу на фоне распространения коронавируса", - сказал аналитик UBS Майл Олсоп.

Antofagasta заявила, что расширяет складские территории на случай снижения или полного прекращения отгрузки меди. Компания также ввела ограничения по доступу на месторождение в Андах, которое находится на высоте около 4 км над уровнем моря.