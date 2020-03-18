 Ивано-Франковск приостанавливает работу общественного транспорта

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С завтрашнего дня в нашем городе не будет работать общественный транспорт! В рамках введенного карантина дал поручение разработать специальные маршруты для перевозок медработников, соцзащиты а также коммунальщиков. Это те люди, которые остаются на страже города, и для которых необходимо создать все условия для комфортной работы", - сообщил Марцинкив.

Мэр добавил, что ужесточение ограничительных мер связано с тем, что вчера, несмотря на решение городского совета, еще треть магазинов, которые должны были закрыть, работали.

"Чтобы люди понимали реальную угрозу и работодатели не выгоняли людей на работу, мы останавливаем весь городской транспорт с завтрашнего дня. Руководители предприятий, которые должны работать, больниц, должны обеспечить доставку сотрудников на работу. Кроме того планируем запустить несколько машин для оповещения граждан и развозки волонтеров", - отметил Марцинкив.

Он также сообщил, что коммунальные службы города продолжат вывоз мусора, уборку дорог и тротуаров, ремонт дорог, работа аварийных служб тоже продолжается.