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 Финансы, Макроэкономика, Инвестиции
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 Еврооблигации Украины подешевели до новых минимумов

Еврооблигации Украины, подросшие в цене в прошлую пятницу после сильного падения в "черный четверг", на этой неделе вновь начали дешеветь и достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности, которая сейчас превышает 10-11% годовых.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как участники рынка, в понедельник ставки подросли на 0,8-1,2 процентных пункта (п.п.), во вторник – еще на 0,3-0,7 п.п.

Особенно сильно выросла доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года – на 2,4 п.п. за два дня, до 10,4%.

Кроме того, нового минимума стоимости с конца февраля 2019 года достигли ВВП-варранты – 62,2% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели, 90% – на конец позапрошлой недели или 107,5% три недели назад.

Накануне заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий констатировал, что внешние долговые рынки для таких стран, как Украина, сегодня практически закрыты.

"На долговых рынках практически рынки даже для компаний с высоким кредитным рейтингом закрыты. Сегодня торгуются только государственные ценные бумаги ведущих стран мира: это США, Германия – мы видим очень большое снижение доходности по этим ценным бумагам. Если говорить о других, то их доходности очень сильно выросли, на сегодня практически рынок для всех закрыт", – описал Чурий сложившуюся ситуацию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182316
 
 
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Нада васстанивить справидливасть и вернут Бене Приват!
Помните анекдот -
Внутренний голос: "Ещё не пи......ц. Убей вождя!"
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Лучше бы Президент об этом с олигархами поговорил - мол, нагоним через прессу страхов на рынок, а вы, ребята, сделайте стране доброе дело - выкупите облигации по дешёвке, а потом копейка в копейку продадите Минфину с отсрочкой платежа. Страна сэкономит грандиозные суммы, десятки миллиардов гривень, которые сможет направить на борьбу с эпидемией.
А Вам примем закон о запрете пересмотра результатов приватизации до 20.02.2014 года (все власти от Кравчука до Януковича) и амнистии капиталов лиц, внёсших в выкуп госдолга не менее 100 млн. дол.
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ВВП-варанти тра викупити...
але хіба зеленодупі думають хочаб на день вперед?
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