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 Нацбанк остановил продажу памятных монет

Национальный банк Украины на время карантина в стране останавливает продажу нумизматической продукции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"В связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом 2019-nCoV, Национальный банк приостанавливает реализацию нумизматической продукции", - сообщает НБУ.

С 18 марта приостанавливается реализация нумизматической продукции, заказанной через систему "Online заказ".

Невыкупленная нумизматическая продукция, заказанная через систему "Online заказ", будет доступна для реализации после снятия профилактических мероприятий.

Также приостанавливается реализация нумизматической продукции через кассы свободной продажи по адресу в Киеве, Контрактовая площадь, 2а.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182311
 
 
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