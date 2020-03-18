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Все про:почта (78) Нефьодов (161) Государственная таможенная служба (24)

 Риск распространения вируса через посылки отсутствует, – Гостаможня

Государственная таможенная служба не планирует вводить дополнительные меры контроля за почтовыми отправлениями, поскольку риск распространения вируса таким образом отсутствует, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать", - сказал он.

В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.

"Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет", - добавил глава Гостаможни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182309
 
 
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