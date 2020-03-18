 Риск распространения вируса через посылки отсутствует, – Гостаможня

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать", - сказал он.

В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.

"Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет", - добавил глава Гостаможни.