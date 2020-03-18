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 "Приватбанк" приостановил продажу наличной валюты

Государственный "Приватбанк" перевел все валютообменные операции в онлайн на время прекращения международного авиасообщения.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"С 18 марта "Приватбанк" будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию "Приват24" и сеть терминалов самообслуживания", – сказано в сообщении.

В банке уточнили, что такой режим работы обменных операций вводится до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот зз-за рубежа.

В то же время владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка при условии предварительного заказа.

Согласно информации на сайте "Приватбанка", обменный курс в его отделениях составлял 27,3-28,5 грн/$ (купля-продажа), курс онлайн-обмена – 27,3-28,5714 грн/$.

Как сообщалось, ранее о приостановке продажи наличной валюты и выдачи долларов с клиентских счетов сообщили "Альфа-Банк" и "Укрэксимбанк", объяснив это решение большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.

Национальный банк Украины призывает население покупать валюту онлайн из-за дефицита наличной валюты в кассах банков. В НБУ также пообещали, что в ближайшие дни ожидается доставка в Украину значительного количества наличной иностранной валюты, что поможет решить сложности с наличием валюты в кассах банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182302
 
 
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МВФ денег не дал, олигархи посмеялись над Бубочкой, осталось, как обычно - грабить бедных. У бедных, денег конечно мало, но зато бедных - много.
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Не очень понятно- а кому эта услуга нужна?. Если на руках наличные? Неси в кассу того же Привата или в бокс и получай безнал? Так если у тебя та же карточка Привата уже есть- по барану в какой валюте там средства. При оплате- все равно будет тот же курс конвертации. Похоже на замануху- несите деньги в банк.
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это не услуга.... это рак на безрыбье)... нала нет - курс растет...если в безнале банки будут держать вменяемый курс, нарид не побежит в кантор менять по спекулятивному курсу...
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Может и так. Если нал не будут завозить- хаос будет.
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Якщо у вас є гривневий рахунок у Приватбанку і ви хочете купити долари за гривні, то вам треба відкрити рахунок в доларах і через Приват 24 дати доручення банку купити вам долари. Банк гривні спише, а долари зарахує.
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Народ масово забирає доларові депозити.
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