 Россия ведет кампанию дезинформации о коронавирусе в Европе, – Financial Times

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Тем самым российские медиа пытаются нагнетать "сомнение, панику и страх", утверждают авторы доклада.

С 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболевании COVID-19, говорится в докладе. Эксперты EEAS связывают ее с российскими фейковыми аккаунтами в соцсетях, которые раньше распространяли сообщения о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции. Пользователи этих аккаунтов публикуют фейковые новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках.

По мнению экспертов EEAS, цель кампании - "усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах", в частности "подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения" и тем самым "помешать эффективному ответу на вспышку" заболевания.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник более чем в 160 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. В мире выявлено свыше 197 000 случаев заражения, почти 8 000 человек скончались, свыше 81 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран.