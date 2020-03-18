 Всемирный банк увеличил фонд для борьбы с коронавирусом до $14 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В сообщении банка отмечается, что это позволит использовать в общей сложности $8 млрд на поддержку частных компаний и их сотрудников, пострадавших от экономических последствий коронавируса.

Банк надеется, что рост финансирования позволит также укрепить национальные системы здравоохранения в деле противостояния распространению инфекции и удовлетворить растущий спрос на медицинские услуги, оборудование и лекарства.

Выделяемые средства, считает банк, помогут клиентам в сфере туризма, обрабатывающей промышленности и других сильно пострадавших секторах экономики.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что банк стремится обеспечить быстрое и гибкое реагирование, основанное на потребностях развивающихся стран.

"Очень важно, чтобы мы сократили время восстановления. Операции по поддержке уже ведутся, и утвержденные сегодня расширенные инструменты финансирования помогут сохранить экономику, компании и рабочие места", - сказал он.

В мире насчитывалось почти 188 тысяч человек, зараженных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 822 человек.