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 Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы

Киевская таможня Государственной таможенной службы переходит работать в онлайн-режим в вязи с карантином.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни сообщает БизнесЦензор.

"Все подразделения Киевской таможни Гостаможслужбы продолжат работать. Вместе с тем, с 18.03.2020, учитывая требование настоящего и соблюдая государственную позицию по принятию мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 Киевская таможня Гостаможслужбы переходит в онлайн-режим", - говорится в сообщении.

Киевская таможня временно прекращает личный прием граждан руководством таможни, ограничивает доступ в административные здания, расположенные в Киеве (бульвар Вацлава Гавела, 8А), в аерорпорту "Борисполь", в Житомире (ул. Победы, 25) и Черкассах (ул. Остафия Дашковича, 76 ).

Также Киевская таможня останавливает прием корреспонденции, принесенной гражданами лично или по доверенности. Прием этой корреспонденции будет осуществляться только через специальный ящик, установленный на КПП-1, справа от административного здания Киевской таможни (Киев, бул. Вацлава Гавела, 8А).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182261
 
 
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