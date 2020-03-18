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Все про:карантин (26) Укрзализныця (2674) электричка (44)

 "Укрзализныця" приостанавливает движение электричек

АО "Укрзализныця" с 12:00 18 марта также приостанавливает курсирования пригородных поездов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Большинство поездов завтра не выйдут по маршруту. Некоторые пригородные поезд проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить до 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления", - объявил "Укрзализныця" в ночь на 18 марта.

Как сообщал БизнесЦензор, в связи с карантином "Укрзализныця" вводит ограничения на посещение железнодорожных вокзалов.

Все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возврата билетов. При этом внутри зданий вокзалов будут запускаться одновременно группы людей не более 10 человек.

В то же время сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны.

С 17 марта "Укрзализныця" остановила международное пассажирское сообщение.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, с 18 марта до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

При этом АО "Укрзализныця" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182259
 
 
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А подскажите мне, чем добираться на работу тем, кого вы обязали продолжать работать, а проживают они в пригороде или в соседнем поселке? Или вы так подняли уровень жизни народа, что в каждой семье есть машина, а то и две?
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Осмелюсь спросить, а вы за кого голосовали?
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Ну даже если человек голосовал за Пороха так чтож ты чмо привезёш его на роботу
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он хитёр...все - на велосипеды...в крайнем случае - на самокаты
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это -писец. некоторые только на электричках добираются. лучше запретить старше 90 лет ездить.
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Мои родные тоже все по электричках ездили, а теперь по отпусках. И пофигу на роботу, а чем добратся?
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так это уровень управления нынешнего...одно запретить, а вариантов не предложить...Уничтожают что досталось.
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Ну что сказать... Власть расписалась в собственном бессилии. Система контроля и мониторинга полностью развалены, кроме конечно выборов, доступа к кормушке, там все четко у них работает. А так, если нет возможности мониторить и контролировать ситуацию, лучше запретить.А может и другое, как говорил таварисчь сталин, - нет человека, - нет проблемы. "Укрзализныця" приостанавливает движение электричек - Цензор.НЕТ 2305
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