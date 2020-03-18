 "Укрзализныця" приостанавливает движение электричек

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Большинство поездов завтра не выйдут по маршруту. Некоторые пригородные поезд проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить до 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления", - объявил "Укрзализныця" в ночь на 18 марта.

Как сообщал БизнесЦензор, в связи с карантином "Укрзализныця" вводит ограничения на посещение железнодорожных вокзалов.

Все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возврата билетов. При этом внутри зданий вокзалов будут запускаться одновременно группы людей не более 10 человек.

В то же время сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны.

С 17 марта "Укрзализныця" остановила международное пассажирское сообщение.

Также читайте: Зеленский поручил закрыть метро и ограничить пассажирские перевозки

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, с 18 марта до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

При этом АО "Укрзализныця" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.