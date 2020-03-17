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 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 14

По состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания COVID-19, из них 2 – летальных.

Об этом сообщает Центра общественного здоровья Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, Черновицкой области выявлено 10 заболевших, в Житомирской и Киевской – по одному случают, в Киеве – 2.

В том числе сегодня обнаружил заболевший 44-летний мужчина в Киевской области, который был за границей.

В Чарновицкой области подтверждено сразу 6 случаев: 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей возрастом год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов", – отмечается в сообщении.

В ведомстве призывают граждан следовать рекомендациям Минздрава и в случае появления симптомов острого распираторного заболевания обращаться к семейному доктору.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182211
 
 
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