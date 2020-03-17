 Аэропорт "Борисполь" закроет основной терминал

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с этого момента все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие рейсы будут обслуживаться только в терминале F, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

"Соответствующее сообщение направлено всем контрагентам и арендаторам аэропорта, которые расположены на территории терминала D, для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности", – сообщили в "Борисполе".

17 марта аэропорт планирует обслужить 26 рейсов на вылет и 44 рейса на прилет в терминалах D и F.

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Кроме закрытия основного терминала администрация "Борисполя" приняла решение перевести предприятие на режим работы с минимально необходимым количеством работников. Решения приняты в связи со значительным падением числа рейсов в аэропорту из-за введенных правительством Украины ограничений на внутреннее и международное авиасообщение.