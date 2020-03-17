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 Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке до $300 миллионов в день

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 17 марта, продал на межбанковском рынке $300 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"На сегодня спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Самые активные участники валютного рынка – украинские компании. Население и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту", – отмечается в сообщении.

Нацбанк по-прежнему подчеркивает, что имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, которые, по мнению регулятора, вызваны психологическим фактором.

"Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке", – заявляют в НБУ.

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Как сообщалось, накануне, 16 марта, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $238 млн для поддержки курса гривни.

Ранее – за неделю с 10 по 13 марта – Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182206
 
 
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презабавный график
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2020/
наводим курсор на график...
январь 2020 - "валюта и депозиты 3667 млн.долл.
февраль 2020 - "валюта и депозиты - НОЛЬ"

куда исчезло 3.6 млрд.долларов?
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Интересно, на скоко дней хватит ЗВР, продавать по 300 млн в день? ВиктарФедрыч, помнится, тем же занимался, курс 8 изо всех сил держал
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