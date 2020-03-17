 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка бизнесмена Тищенко

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО "Фортуна-Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

Фонд отмечает, что выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка завершены.

"В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками АО "Фортуна-Банк" получено 88,6 млн грн, что составляет 96,7% от общей гарантированной суммы", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации ПАО "Фортуна-банк" в феврале 2017 года.

По состоянию на 1 января 2016 владельцами существенного участия в "Фортуна-банке" числились Тищенко Матрена Ивановна с 99,637% участия в банке и Масленникова Антонина Борисовна с 0,363% участия. Банк связан с бизнесменом Сергеем Тищенко.

Тищенко приобрел широкую известность осенью 2014 года, когда государственное предприятие "Укртранснефтепродукт" передало его компании "Укройлпродукт" нефтепродукты с нефтебаз Сергея Курченко, конфискованные в рамках уголовного дела.

ГП получило эти нефтепродукты по решению Приморского суда Одессы. "Украинская правда" сообщала, что нефтепродукты ГП "Укртранснефтепродукт" продало по заниженным ценам "Укройлпродукту", который реализовывал его уже другим нефтетрейдерам.

Средства от продажи нефтепродуктов аккумулировались на счетах "Фортуна-банка", который принадлежит Тищенко.

В конце 2019 года предприниматель Сергей Тищенко сам обратился в Хозсуд Киева с ходатайством о признании его банкротом.