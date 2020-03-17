 "Укрзализныця" решила ремонтировать двухэтажные поезда Skoda в Запорожье

Об этом заявил член правления "Укрзализныця" и председатель наблюдательного совета отраслевых частных акционерных обществ Франтишек Буреш, передает БизнесЦензор со ссылкой на Магистраль.

По словам представителя железнодорожной компании, модернизация этих поездов в Украине позволит сохранить до 2 млн евро.

"Освоение коллективом ЗЭРЗ нового вида производственной деятельности не только сэкономит Украине немалую сумму валюты, но и привлечет ремонтные и строительные технологии мирового уровня, которые, кстати, будут задействовать и в других проектах железнодорожной компании. С этой же целью ведем переговоры с руководством Skoda Transportation a. s. о стажировке наших сотрудников", – отметил Буреш.

Как отмечается в сообщении, ремонт чешских поездов на мощностях "Укрзализныци" уже обсудили с представителями производителя Škoda Transportation a. s..

"Мы убедились, что ЗЭРЗ способен капитально отремонтировать поезда серии EJ-675. Осталось обсудить детали. Готовы помогать инженерным, техническим и технологическим сопровождением, поставкой необходимых запасных частей, участвовать в привлечении специалистов для тех работ, которые сами не выполняем, а также в испытаниях обновленных поездов. Считаю, что ремонт первого поезда продлится примерно полгода, пока специалисты получат необходимый опыт и решатся все организационные вопросы. Следующий можно будет обновить вдвое быстрее", – сказал директор по продажам Škoda Transportation Иво Гурняк.

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Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" отказалась от капитального ремонта этих поездов за рубежом, пояснив это дороговизной.

"Укрзализныця" приобрела указанные поезда перед чемпионатом Европы по футболу. Сначала они ходили на маршрутах Харьков/Донецк - Симферополь, а после 2014 года были переведены на маршруты Киев - Харьков/Тернополь.

Они не работают с 2018 года из-за технических неисправностей и сейчас находятся в одном из депо Киева, ожидая ремонта.