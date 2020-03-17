 Минэкоэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" на 86%

Согласно обновленному прогнозному балансу министерства на 2020 год, в целом производство электрической энергии уменьшится на 1,2% по сравнению с фактическими показателями прошлого года – до 152,11 млрд кВт-ч, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, выработка электроэнергии на АЭС ожидается на уровне 80,64 млрд кВт-ч (-2,9% по отношению к 2019 году), ТЭС – 42,13 млрд кВт-ч (-6,2%), ТЭЦ и когенерационными установками – 11,06 млрд кВт-ч (+1,8%), всеми ГЭС – 5,09 млрд (-22%), ГАЭС – 1,26 млрд кВт-ч (-6,6%), блок-станциями 1,64 млрд кВт-ч (-7%), альтернативными источниками энергии – 10,28 млрд кВт-ч (+85,6%).

Таким образом, доля АЭС в структуре производства электроэнергии в 2020 году составит 53,02% по сравнению с 53,91% по итогам 2019 года, ТЭС – 27,7% (29,17%), ТЭЦ и когенерационных установок– 7,27% (7,06%), ГЭС – 3,35% (4,24%), ГАЭС – 0,83% (0,87%), блок-станций – 1,08% (1,15%), ВИЭ – 6,8% (3,6%).

При этом министерство прогнозирует рост импорта электрической энергии вдвое по сравнению с фактическим показателем 2019 года – до 5,62 млрд кВт-ч. Прогнозируется также рост экспорта на 30% – до 8,46 млрд кВт-ч.

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В то же время потребление электроэнергии в стране в 2020 году ожидается на уровне 147,52 млрд кВт-ч, что на 1,8% меньше по сравнению с фактическими показателями прошлого года.

Потребление электроэнергии ГАЭС в насосном режиме прогнозируется в объеме 1,75 млрд кВт-ч (в 2019 году – 1,83 млрд кВт-ч).

Как сообщалось, за первые полгода работы нового рынка электроэнергии в июле-декабре 2019 года госпредприятие "Гарантированный покупатель" выплатило по "зеленому тарифу" 15,8 млрд грн.

По оценкам госкомпании, дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" в 2020 году может составит 24-31 млрд грн.

Напомним, Министерство финансов оценивает недопоступление доходов госбюджета в 2019 году из-за налоговых льгот на импорт энергетического оборудования для солнечных и ветровых электростанций в 9 млрд грн. Больше всего такого оборудования завезли компании Рината Ахметова.