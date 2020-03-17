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 В Украине построят установку по производству водорода

Региональная Газовая Компания (РГК) планирует построить установку по производству водорода на одном из своих экспериментальных полигонов.

Об этом сообщил директор по стратегии развития РГК Станислав Казда в интервью БизнесЦензор.

В феврале 2020 года РГК приступила к тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы в пяти областях страны.

По словам Станислава Казда, на первых порах для тестирования сетей будет использоваться смесь природного газа с водородом в концентрациях от 2% до 100%. В будущем планируется построить установку по производству водорода на одном из полигонов.

"Мы сотрудничаем с одним из научно-исследовательских институтов, ученые которого займутся научным анализом. Это необходимо для того, чтобы получить детальную и исчерпывающую информацию обо всех нюансах использования новых, экологичных энергоносителей", – рассказал директор по стратегии развития РГК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182194
 
 
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