 Власти Франции запретили гражданам покидать жилье без особых причин

С полудня вторника, 17 марта, жителям страны разрешается выходить на улицу только по профессиональным или медицинским причинам, а также для покупки товаров первой необходимости и лекарств, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Покидать помещения также допускается в случае "неотложных семейных причин" – например, для ухода за немощным родственником или детьми, поскольку школы и детские сады закрыты по всей стране с понедельника.

Кроме того, разрешены непродолжительные занятия спортом недалеко от дома, если они не проводятся в группе, а также выгул собак.

Ожидается, что такие ограничения будут действовать не менее 15 дней.

Читайте также: Власти Киева разрешили пускать в пассажирский транспорт по 10 человек исключительно в масках

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал предпринятые правительством страны меры "самыми строгими в Европе", подчеркнув, что все "мероприятия в группах запрещены". В качестве примеров он привел совместные обеды в кругу большой семьи, просмотр телевизионных программ в широком круге или игры в карты с друзьями.

По словам французского министра, контролировать соблюдение ограничений будут почти 100 тыс. сотрудников полиции. За нарушение гражданам грозят штрафы в размере 135 евро.

Напомним, в Италии и Испании уже действуют аналогичные правила.