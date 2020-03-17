 Нацбанк пообещал решить проблему с нехваткой валюты в кассах банков в ближайшие дни

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Это такое экстраординарное событие, когда завоз наличности ограничен. Мы нашли альтернативные пути доставки наличных с помощью других органов государственной власти и считаем, что ситуация в ближайшие дни с доставкой валюты улучшится", – заявил Чурий.

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Ранее в НБУ констатировали, что в последние дни наблюдается нехватка наличной валюты в кассах банков, объяснив это повышенным спросом населения на наличную валюту.

"При этом на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему", – подчеркивали в НБУ.

В частности, о приостановке выдачи валюты из касс отделений заявили "Альфа-Банк" и "Укрэксимбанк".