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 Официальный курс гривни упал ниже 27 грн/$ впервые с июня прошлого года

Национальный банк установил на среду, 18 марта, курс гривни на уровне 27,0566 грн/$, опустив его еще на 53 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала июня 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня потеряла 30 копеек, упав до 29,73 грн за евро.

Нацбанк во вторник не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты. 

В понедельник Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $238 млн для поддержки курса гривни.

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Ранее – за неделю с 10 по 13 марта – Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182185
 
 
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