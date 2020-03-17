 Украина начала поставки азербайджанской нефти в Беларусь

Как сообщает пресс-служба компании, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта, передает БизнесЦензор.

"Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания", – отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко подтвердил, что Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти, передает БЕЛТА.

"Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке", – сказал Тищенко, уточнив, что сырье доставлено из Одессы на белорусский завод по трубопроводу.

Как сообщалось, в рамках договора с BNK (UK) Limited "Укртранснафта" уже приняла два танкера с нефтью на МНТ "Южный". Разгрузка первого танкера завершилось 14 марта, а второго – 17 марта.

В последний раз перед этим Беларусь закупала нефть для Мозырского НПЗ через нефтепровод "Южный-Броды-Мозырь" в 2011 году. Тогда из плановых 4 млн тонн на 2011–2012 годы было прокачано всего 0,9 млн тонн.

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Напомним, в концерне "Белнефтехим" заявили о планах поставить через украинские порты в марте 250 тыс. тонн нефти по договору с азербайджанской Socar. Ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.