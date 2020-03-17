[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.09 29.6
 Социальная политика
  506  0
Все про:закрытие (69) карантин (26) Зона отчуждения (36)

 Чернобыльскую зону закроют для посетителей

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно остановит посещение зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает БизнесЦензор.

По словам руководства агентства, которое отвечает за организацию и сопровождение посещения зоны отчуждения: новые заявки не рассматривают, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекращена.

Для выполнения первоочередных задач предприятия зоны отчуждения ,elen работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.

Все работники предприятий зоны отчуждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182175
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение банки валюта вирус Кабмин карантин НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх