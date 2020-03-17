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 Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют мировую рецессию

Экономисты инвестбанков Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что пандемия коронавируса спровоцировала мировую рецессию. Они отказались от своих прогнозов о том, что замедления мировой экономики удастся избежать.

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Экономисты Morgan Stanley теперь считают рецессию в мировой экономике "базовым сценарием". Они прогнозируют, что в этом году ее рост замедлится до 0,9%. В Goldman Sachs прогнозируют, что рост составит 1,25%. Прогноз S&P Global - рост на 1-1,5%. Такое замедление будет менее болезненным, чем сокращение роста до 0,8% в 2009 году, в разгар мирового финансового кризиса.

И Morgan Stanley, и Goldman Sachs ожидают, что глобальная экономика начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года.

Пандемия коронавируса привела к остановке заводов по всему миру. Многие компании перевели сотрудников на удаленный формат работы. Вспышка коронавируса ударила по фондовому рынку. На прошлой неделе американский S&P 500 за пять дней снизился на 13%, Dow Jones - на 14,3%, британский FTSE 100 - на 17%, немецкий DAX - на 19,2%. Цены на нефть рухнули на прошлой неделе на 27%, до $33-34 за баррель на фоне разрыва сделки ОПЕК с Россией и начала ценовой войны.

В понедельник, 16 марта, ключевые американские фондовые индексы обвалились на 12-13%. Это худший результат с 1987 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182170
 
 
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