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Все про:аукцион (653) госдолг (486) Минфин (1359) ОВГЗ (350) облигации (738)

 Минфин возобновил размещение облигаций внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 17 марта, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,9 млрд грн благодаря размещению ценных бумаг, номинированных в долларах США.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

"После короткого перерыва по результатам проведенных консультаций с банками-первичными дилерами Минфин нашел инструменты для проведения успешного размещения облигаций внутреннего государственного займа с приемлемой доходностью для финансирования государственного бюджета", – отмечается в сообщении.

В частности, Министерство финансов на аукционе 17 марта предложило инвесторам только номинированные в долларах США государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев.

По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено $71,6 млн. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%. Для сравнения, в начале февраля Минфин размещал долларовые ОВГЗ сроком облащения 14 месяцев под 3,39% годовых.

Как сообщалось, ранее Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированного на 10 марта, "в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182169
 
 
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презабавный график в самом низу страницы https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2014/
наводим курсор на график...
январь 2020 - "валюта и депозиты 3667 млн.долл.
февраль 2020 - "валюта и депозиты - НОЛЬ"



т.е. запасы валюты в НБУ - исчерпаны.
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и эти туда же, пирамиду строить продолжают, ну ну
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