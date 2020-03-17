 Минфин возобновил размещение облигаций внутреннего займа

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

"После короткого перерыва по результатам проведенных консультаций с банками-первичными дилерами Минфин нашел инструменты для проведения успешного размещения облигаций внутреннего государственного займа с приемлемой доходностью для финансирования государственного бюджета", – отмечается в сообщении.

В частности, Министерство финансов на аукционе 17 марта предложило инвесторам только номинированные в долларах США государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев.

По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено $71,6 млн. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%. Для сравнения, в начале февраля Минфин размещал долларовые ОВГЗ сроком облащения 14 месяцев под 3,39% годовых.

Как сообщалось, ранее Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированного на 10 марта, "в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами".