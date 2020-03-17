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 Universal откроет онлайн-доступ к новым фильмам

Американская кинокомпания Universal объявила, что в пятницу сразу несколько фильмов компании, включая "Человека-невидимку", "Охоту" и "Эмму", станут доступными в онлайн-сервисах. Это решение компания приняла на фоне рекомендаций сократить посещение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Фильмы можно будет взять напрокат на срок до 48 часов с рекомендуемым ценником в $19,99. Картины будут доступны на всех рынках, где в настоящее время фильмы идут в кинотеатрах.

Также Universal объявила, что готовящийся к выходу в прокат 10 апреля фильм "Тролли. Мировой тур" станет доступен одновременно в кинотеатрах и онлайн. В настоящее время окно театрального проката традиционно равняется 90 дням. Уже вышедший фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" не будет участвовать в этой программе и ждет своего выпуска в Китае, когда в стране снова будет разрешено ходить в кинотеатры.

Как сообщалось, ранее стало известно, что премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложили до ноября в связи с распространением коронавируса. Также перенесли премьеры "Тихого места 2", "Мулан", "Форсажа-9". 

Напомним, в рамках мер по противодействию распространения коронавируса в Украине в том числе приостановлена работа кинотеатров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182165
 
 
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