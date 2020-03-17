 Airbus приостановит работу заводов во Франции и Испании

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В заявлении компании уточняется, что временно меняются правила санитарной обработки, работы сотрудников, а также их поездок на работу и обратно. Кроме того, производитель по возможности позволит работать из дома всем тем, кого затронули закрытия школ и детских садов в этих странах.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Испании превысило 11 тыс. человек, около 2 тыс. случаев были зафиксированы за последние сутки. Скончался от COVID-19 в Испании уже 491 человек. Среди европейских стран Испания занимает второе место по распространению вируса, уступая только Италии, где умерли уже 2158 человек. Во Франции на сегодняшний день зафиксированы 6633 случая заболевания COVID-19, 148 больных скончались.