[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.24 29.89
 Регуляторная политика, Аграрный рынок
  471  1
Все про:продукты (301) цены (1270) Высоцкий Тарас (1) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (31)

 Минэкономики начнет следить за ценами на соль и гречку

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства каждые два дня осуществляет мониторинг наличия продуктов питания в магазинах, в том числе гречневой крупы и соли.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра  Тарас Высоцкий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", – написал Высоцкий.

Чинокни отметил, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который сегодня приняла Верховная Рада, на Кабмин возложена обязанность обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Высоцкий уточнил, что такому мониторингу подлежит наличие следующих продуктов питания: мука пшеничная высшего сорта, хлеб из этой муки; хлеб из муки пшеничной I сорта; хлеб ржано-пшеничный; макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); крупы гречневые; рис; говядина I категории; свинина; сало; птица; колбаса вареная I сорта; молоко жирностью 2,5%; сметана жирностью 20%; сыр мягкий; масло; яйца куриные; сахар-песок; масло подсолнечное; картофель; соль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182160
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а що, відділ цін, як при совку, повертається?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация банки вирус Кабмин карантин НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх