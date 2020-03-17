[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.24 29.89
 Макроэкономика
  395  0
Все про:США (2617) финансирование (915)

 Администрация Трампа готовит пакет мер поддержки экономики на $850 миллиардов, – СМИ

Министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд.

Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит законодательные инициативы, которые могут смягчить негативные экономические последствия пандемии, связанной с распространением коронавируса. 

Мнучин обсудил основные принципы пакета мер поддержки экономики с республиканцами в Сенате 16 марта и, как ожидается, представит им более детальное предложение 17 марта.

По словам источников, пакет, который готовит администрация Трампа, будет включать финансовую поддержку авиакомпаний на сумму порядка $50 млрд, а также другие стимулирующие меры, в том числе снижение налога на заработную плату.

Предложения, представленные Мнучином, ждут утверждения президентом США, сообщил источник в администрации Белого дома.

В ходе встречи с законодателями Мнучин также обратится к сенаторам с призывом поддержать инициативу об увеличении доступности проведения тестов на выявление коронавируса, а также предложение о предоставлении оплачиваемого отпуска служащим, пострадавшим в результате эпидемии.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер планирует представить на рассмотрение законодателей собственный пакет стимулов общим объемом не менее $750 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182150
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация банки вирус Кабмин карантин НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх