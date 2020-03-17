 Количество использующих Viber для оплаты за газ жителей Львовщины выросло на треть

Об этом сообщает пресс-служба газопоставляющей компании, передает БизнесЦензор.

"Этот сервис позволяет решать насущные вопросы по газу дистанционно, что актуально именно сейчас, ведь с 16 марта по 3 апреля действует карантинное ограничение на посещение всех центров обслуживания клиентов "Львовгаз сбыта", – отмечается в сообщении.

Так, чат бот дает возможность клиентам компании передавать показания счетчика, контролировать состояние своего лицевого счета, а также платить за газ и за его доставку. Кроме того, с одного аккаунта в Viber можно зарегистрировать сразу пять лицевых счетов.

"Этот удаленный сервис становится все более популярным среди наших клиентов. По состоянию на начало марта 14,5 тыс. потребителей газа уже успешно им пользуются. Самое главное, что не нужно никуда идти, можно дистанционно оплатить газ, сформировать квитанцию, передать показания счетчика. И не только по своему лицевому счету, но и помочь в этом родным и родителям. Сейчас, в период карантина, это крайне важно! Нельзя пренебрегать всеми рекомендованными мерами безопасности, берегите себя!", – подчеркнул директор "Львовгаз сбыта" Павел Майк.

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Как отмечается в сообщени, пользователи чат-бота 7104ua недавно получили новую дополнительную функцию в приложении: возможность загружать счета за доставку газа в формате PDF и сразу осуществлять оплату с минимальной комиссией.

В компании напоминают, что стать пользователем чат-бота 7104ua в Viber может каждый клиент "Львовгаз сбыта". Для этого достаточно отсканировать QR-код. Далее можно платить за газ и за его доставку из любой точки в режиме 24/7, видеть движение средств, выбирать комиссию при оплате в удобном сервисе, а также осуществлять все операции в безопасном режиме.

При этом самым популярным онлайн-сервисом компании, как и раньше, остается "Личный кабинет", в котором можно зарегистрироваться на сайте 104.ua. Он имеет еще более широкий функционал, и, кроме передачи показаний счетчика и оплаты за газ, предоставляет возможность клиентам отправить сообщение газовой компании и заказать обратный звонок Контакт-центра, загрузить и распечатать квитанции не только на оплату газа, а также за его доставку.

В компании напомнили, что с 16 марта по 3 апреля действует карантинное ограничение на посещение всех центров обслуживания клиентов "Львовгаз сбыта".

В связи с этим в компании призывают следовать рекомендациям Минздрава избегать посещения людных мест и пользоваться онлайн-сервисами 104.ua: