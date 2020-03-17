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Все про:Кличко (274) медицина (291) тест (2) COVID-19 (158) коронавирус (1)

 Тесты на коронавирус будут делать только при наличии симптомов, – Кличко

Ввиду того, что в Киеве в одной из частных клиник проводили недостоверные тесты на коронавирус, мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что экспресс-тесты на коронавирус не будут делать по желанию граждан, а только в случае наличия симптомов.

Об этом говорится в его видеообращении в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В любой стране не делают тест на коронавирус людям, которые не имеют симптомов. Если у вас есть симптомы, то обращайтесь к своему семейному врачу. Если в этом случае есть предпосылки к тому, чтобы сделать тест, вам его обязательно сделают. Просто так, для профилактики, по желанию тесты не делаются", - сказал Кличко. 

Он также призвал не искать тесты в интернете или в частных клиниках.

Все тесты, которые поступили в Киев, будут находиться в медицинских учреждениях города, и при наличии симптомов коронавирусной инфекции с помощью теста можно будет подтвердить либо опровергнуть предполагаемый диагноз.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182136
 
 
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Кусочек текста из другой статьи : "Від нас залежить ‒ багато. Що потрібно робити?
Треба почати жити інакше. Припускають, що у 80% людей хвороба протікає легко або безсимптомно. Інфікований може і не знати, що заражений коронавірусом. Саме цим він наражає на небезпеку інших. Особливо людей старшого віку (за 60 років) із хронічними, серцево-судинними захворюваннями, діабетом та проблемами з легенями.".
Согласно заявлению Клычко старшое поколение должно молча умирать !
Ну у нас такая власть !
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