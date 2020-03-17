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 УЕФА впервые перенесла Чемпионат Европы по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить на один год проведение своего основного командного соревнования Евро-2020, которое должно было пройти в июне и июле этого года.

Как сообщается в пресс-релизе УЕФА, такое решение принято из-за чрезвычайной ситуации с распространением заболевание COVID-19, передает БизнесЦензор

Евро-2020 должно было пройти в двенадцати городах по всей Европе с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Предлагаемые новые даты чемпионата – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА пообещало вернуть средства покупателям билетов, если они не смогут присутствовать на матчах турнира в 2021 году.

"Матчи плей-офф УЕФА-2020 и международные товарищеские матчи, запланированные на конец марта, теперь будут проходить в международном окне в начале июня, при условии улучшения ситуации", – отмечается в сообщении.

Как отмечает Reuters, это первый случай переноса финальной части европейского футбольного первенства в истории.

Матчи финальной части чемпионата Европы должны были пройти в Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182131
 
 
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