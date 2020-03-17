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Все про:Метрополитен (323) Харьков (359)

 Харьковский метрополитен приостановит работу сегодня в 20:00

Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20:00 вторника, 17 марта.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, метрополитен закрывается приказом Департамента инфраструктуры до 3 апреля, передает БизнесЦензор.

"Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже. Также будет организован подвоз горожан к магазин и лечебных учреждений", – отмечается в сообщении.

В то же время, согласно сообщению пресс-службы горсовета Днепра, метрополитен в этом городе уже прекратил работу с 15:00, тогда как остальные виды транспорта будут работать без изменений.

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Как сообщалось, столичный метрополитен приостановит работу с 23:00 вторника, 17 марта.

Напомним, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В том числе изначально Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозеи пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре. Однако затем конкретная дата была удалена из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

По данным Минздрава, в Киеве зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182127
 
 
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