 Железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой восстановились на 90%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на RailFreight.com, передает БизнесЦензор.

С начала 2020 года до конца февраля между Китаем и Европой прошло 1132 поезда, что на 6% больше, чем показатель прошлого года.

Отмечается, что китайские центры Чанша, Чэнду, Чунцин, Сиань и другие ключевые города поддерживали нормальную работу во время эпидемии коронавируса. В настоящее время три международных транспортных коридора "Восток-Запад", 35 основных линий и пограничные переходы Хоргос, Алашанькоу, Маньчжурия и Эренхот функционируют нормально.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) заявила, что следующим шагом будет значительное увеличение пропускной способности поездов Китай-ЕС, чтобы обеспечить их полную загрузку. Меры включают в себя транспортировку через населенные пункты и более эффективное распределение товаров в наиболее подходящих центрах.

Правительство Китая, для более эффективной работы поездов, курсирующих между Китаем и Европой, хочет упростить транспортные и таможенные формальности, а также модернизировать режимы проверки товаров и погрузки.