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 Эстония продлила для украинцев действие разрешений на пребывание в стране

Эстония продлила срок законного пребывания на территории страны для украинцев и других иностранцев.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Благодаря успешным переговорам посольства Украины в Эстонской Республике с Департаментом полиции и пограничной службы Эстонии Департамент принял решение, что иностранцы, которые имели, по состоянию на 12 марта, законное основание для пребывания в Эстонии, и возвращение домой которых сейчас затруднено, будут иметь законное основание временно находиться в Эстонии и дальше", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, обусловленными коронавируса, Франция на три месяца продлевает срок действия документов, дающих иностранцам право на пребывание в стране.

Данное решение не ограничивается отдельным перечнем стран и действует для всех иностранцев, включая граждан Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182110
 
 
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