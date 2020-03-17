 Эстония продлила для украинцев действие разрешений на пребывание в стране

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Благодаря успешным переговорам посольства Украины в Эстонской Республике с Департаментом полиции и пограничной службы Эстонии Департамент принял решение, что иностранцы, которые имели, по состоянию на 12 марта, законное основание для пребывания в Эстонии, и возвращение домой которых сейчас затруднено, будут иметь законное основание временно находиться в Эстонии и дальше", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, обусловленными коронавируса, Франция на три месяца продлевает срок действия документов, дающих иностранцам право на пребывание в стране.

Данное решение не ограничивается отдельным перечнем стран и действует для всех иностранцев, включая граждан Украины.