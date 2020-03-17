 Верховный суд отложил рассмотрение дела "Приватбанка" до 16 апреля

Об этом сообщили в государственном "Приватбанке", передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Накануне, 16 марта судебное заседание по этому делу длилось около 10:00 с несколькими перерывами.

В ходе заседания Верховный суд отклонил ходатайство о переносе рассмотрения дела и о допуске в зал суда представителей европейских государств и МВФ.

Как уточнили в пресс-службе "Приватбанка", суд завершил изучение материалов дела.

При этом в пресс-службе Верховного Суда сообщили, что по итогам заседания в понедельник в рассмотрении дела объявлен перерыв, а о дате следующего заседания будет объявлено дополнительно.

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Как сообщалось, большая Палата Верховного суда рассматривает кассационные жалобы НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций в деле по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с банком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленных государством за 1 грн.

Ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов от отмене признания их связанными с банком лицами.

Вердикта Верховного суда в этом деле также ожидает Хозсуд Киева по делу по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возвращении им акций "Приватбанка".

Своим рашением от 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения органов власти о национализации ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Таким образом, от решения Верховного Суда по делу семьи Суркисов зависит рассмотрение процесса, иницированного Игорем Коломойским. В деле по иску Суркисов для Нацбанка, Минфина и "Приватбанка" важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".