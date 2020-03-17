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 Карантин в Украине могут продлить, – Минздрав

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что срок карантина могут продлить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом Ляшко сообщил в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемиологоческой ситуации в Европе, у наших соседей, в Украине. С предложением о возможности продления мы будем выходить на Кабинет министров ближе к концу срока нынешнего карантина", - сказал Ляшко. 

Также он отметил, что контроль за количеством пассажиров в общественном транспорте должен осуществлять водитель транспортного средства.

В случае возникновения конфликта с пассажирами водители могут вызывать полицию.

Как сообщалось, Кабинет министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182105
 
 
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"он отметил, что контроль за количеством пассажиров в общественном транспорте должен осуществлять водитель транспортного средства" - не смішіть мої тапки. Водітєль маршрутки зацікавлений, щоб у маршрутку набилося пасажирів як кільки в банку.
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10 бойцов это катастрофа будет.
Из пригорода в Киев средняя цена 15 грн - касса 150 грн
Если маршрут 30 км - как раз соляры на 150 грн и спалит.
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По любому эти твари продлят карантин.
Хана моей работе,спасибо,твари.
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