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 "Укрпошта" будет доставлять лекарства, – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что акционерное общество "Укрпошта" сможет доставлять лекарственные средства, а не только пенсии.

Об этом Криклий сообщил в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

По словам Криклия, на заседании правительства 16 марта Мининфраструктуры было поручено разработать постановление, которое позволит в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью национального оператора почтовой связи. 

"Укрпошта" сможет в этот особый период доставлять не только пенсию, но и лекарства и медицинские средства в случае необходимости", - прокомментировал Криклий.

Как сообщалось, с 17 марта и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182103
 
 
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