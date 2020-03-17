 "Укрпошта" будет доставлять лекарства, – Криклий

Об этом Криклий сообщил в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

По словам Криклия, на заседании правительства 16 марта Мининфраструктуры было поручено разработать постановление, которое позволит в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью национального оператора почтовой связи.

"Укрпошта" сможет в этот особый период доставлять не только пенсию, но и лекарства и медицинские средства в случае необходимости", - прокомментировал Криклий.

Как сообщалось, с 17 марта и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.