 Доходы развивающихся стран от нефти и газа могут упасть максимально за 20 лет, – прогноз

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля и генсек ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, передает БизнесЦензор.

На нефтяном и фондовом рынках сохраняется высокая волатильность на фоне продолжающегося глобального распространения коронавируса. В частности, падение нефтяных цен за последние 10 дней достигло 25-30%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 182 тыс. человек более чем в в 140 странах. Эксперты опасаются, что связанные с заболеванием карантинные меры, влияющие на торговлю, транспорт и туризм, могут сдержать рост мировой экономики.

"Доктор Бироль и генсек Баркиндо пересмотрели влияние на уязвимые развивающиеся страны, и отметили, что если текущие рыночные условия сохранятся, их доход от нефти и газа упадет на 50-85% в 2020 году. Это будут самые низкие уровни за более чем два десятилетия", - отметили главы организаций, ссылаясь на исследование МЭА.

Они также выразили глубокие опасения в связи с влиянием COVID-2019 на стабильность экономики и рынков, особенно в развивающихся странах.

Такая ситуация, считают главы организаций, может иметь серьезные последствия в социальной и экономической сферах, особенно в здравоохранении и образовании.

Стоимость барреля майской нефти Brent 17 марта к 8:35 по Киеву составила $30,58 (+1,73%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $30,08 (+3,72%). Предыдущие торги завершились на уровне $30,05 и $29,00 соответственно. Минимальная стоимость барреля нефти Brent составила 16 марта $29,74 (-12%), WTI - $28,03 (-10%).