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 Энергетика, Коммунальные услуги
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Все про:тарифы (843) ТЭЦ (216) НКРЭКУ (789)

 Нацкомиссия снизила тарифы на отопление для 22 теплоснабжающих предприятий

Национальная комиссия, осуществляющвя государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на тепловую энергию для 22 лицензиатов из числа теплоснабжающих предприятий, и тарифы оказались на 6,1% ниже, чем ожидалось в ходе предварительного одобрения этих решений в феврале.

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, передает БизнесЦензор.

В частности, на заседании регулятор одобрил соответствующие проекты постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии лицензиатам.

"За период одобрения проектов постановлений НКРЭКУ в связи с уменьшением цены на природный газ, Нацкомиссия в соответствии с законодательством по собственной инициативе пересмотрела расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ, КГУ для лицензиатов, что привело к изменению тарифов на тепловую энергию для потребителей", – сказано в сообщении.

Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января.

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Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF. При этом Кабмин разрешил поставщикам тепла устанавливать скидку к установленным НКРЭКУ тарифам с учетом снижения цен на газ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182098
 
 
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в общем, цены на отопление - повысятся.. ведь в марте уже было аж ДВЕ ночи с температурой ниже 0 градусов..
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